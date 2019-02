© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il Palermo pareggia contro il Brescia. Autentica beffa per i rosanero che vengono raggiunti al 92' dalla capolista con Tremolada. Così l'allenatore della squadra siciliana, Roberto Stellone, a fine gara: “Risultato beffa? Partita giocata molto bene da parte di tutta la squadra, abbiamo creato molto. Mi sono emozionato nel vedere I tifosi che ci hanno supportato, avremmo voluto fare una gioia al nostro pubblico. La rete del Brescia è stata pazzesca, un cross sbagliato che si è insaccato. Il vento ha fatto il suo, non è stato un goal cercato perché hanno visto Brignoli più avanti, ma un cross sbagliato. Voglio comunque fare i complimenti ai ragazzi. Non ho nulla da rimproverare. Abbiamo recuperato giocatori importanti come Nestorovski e Rajkovic".