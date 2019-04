Palermo, Stellone: "Per la promozione dipende tutto da noi"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa in vista del big match di domani contro il Pescara tornando anche sulla gara di Cosenza: “La scelta del modulo contro i calabresi era per metterli in difficoltà e provarla a vincere, volevo dare questa sensazione per costringerli ad abbassarsi. Dopo il vantaggio avremmo dovuto sfruttare meglio le ripartenze, nel secondo tempo per esempio siamo cresciuti e abbiamo fatto quasi 500 passaggi, ma abbiamo concluso poco, mentre loro hanno saputo capitalizzare meglio le occasioni avute. Pescara? Possiamo fare un’ottima partita, non deve prenderci l’assillo del Lecce perché fra due partite tutto potrebbe cambiare e noi abbiamo come obiettivo quello di fare almeno otto punti nelle prossime quattro. A Pescara dobbiamo vincere, ma non dobbiamo perdere, loro sono in lotta per i play off e poi affronteremo Verona e Benevento. Siamo terzi a -3 dal Brescia e sappiamo che possiamo fare punti contro tutte. - continua Stellone come riporta Mediagol.it - Dobbiamo restare calmi perché siamo forti e abbiamo superato i problemi, siamo il terzo miglior attacco e la miglior difesa di Serie B, ma se dentro di noi nasce il timore di non farcela magari non ce la facciamo, ma se dentro di noi nasce la rabbia della scorsa stagione possiamo anche vincerle tutte fino alla fine. Dipende da noi. Formazione? Domani giocheranno Pomini, Rispoli, Pirrello, Szyminski, Mazzotta, Jajalo, Haas, Fiordilino, Trajkovski, Puscas e Moreo. Gunnarsson e Ingegneri si allenano con continuità e lavorano con il gruppo, se dovesse servire verranno chiamati in causa”.