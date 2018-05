Palermo, Stellone: "Promozione diretta? La speranza è l'ultima a morire"

© foto di Federico Gaetano

Alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro la Salernitana del suo Palermo Roberto Stellone ha parlato in conferenza stampa. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Le condizioni di Coronado? Coronado non si è allenato tutta la settimana. Lo portiamo perché anche al 60-70% e dovesse servire un miracolo a pochi minuti dalla fine Igor può farlo. Ma sempre senza rischiare. Gli altri? Abbiamo lavorato bene questa settimana provando diverse soluzioni e situazioni. La Salernitana? Affrontiamo una squadra spensierata che vorrà finire bene il campionato. Dobbiamo essere determinati sperando nei risultati degli altri andando oltre la fatica ed i moduli. Le gare con Bari e Cesena? Meritavamo qualcosa in più. Abbiamo analizzato i pochissimi errori commessi sabato. Possibile cambio di modulo? A prescindere dalle emergenze, sono abituato a provare tanti moduli. Basta una scalata o un inserimento per modificare. Trajkovski? Ho visto grande applicazione ed impegno da parte sua, si è impegnato e sabato ha avuto anche un'occasione importante. Domani giocherà al 100%. Chance di promozione diretta? La speranza è l'ultima a morire, mai dire mai... Ma comunque dobbiamo vincere. Poi se le altre squadre faranno il miracolo saremo felicissimi altrimenti dovremo recuperare le energie per i playoff".