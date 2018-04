Palermo, Stellone: "Ricevute tante offerte, questa l'ho colta al volo"

Le sue parole a Sky Sport

Roberto Stellone fa il suo esordio sulla panchina del Palermo e, guarda un po' il destino, sfiderà la sua ex squadra, il Bari. Il nuovo allenatore rosanero è intervenuto al microfono di Sky Sport prima della partita: "Sinceramente speravo di subentrare in una squadra in corsa per un obiettivo importante. Avevo ricevuto diverse offerte, questa l'ho colta al volo. Contro il Bari tengo a far bene. Comunque sarà emozionante, anche se in Puglia sono rimasto davvero poco. La squadra finora ha fatto 5-3-2, ma voglio partire con il 4-4-1-1, poi vedere come partirà il Bari. Penso che se poi le cose non andranno per il verso giusto con gli stessi calciatori in campo si potrebbe passare alla difesa a cinque. Oggi conterà poco lo spettacolo, ma servirà scendere in campo con undici giocatori pronti a dare il massimo".