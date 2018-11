© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le dichiarazioni di Roberto Stellone, tecnico del Palermo, riportate da Mediagol dopo il pareggio contro l'Hellas Verona. "È stata una bella partita, peccato esser andati in svantaggio nell'unico errore nostro. Abbiamo rischiato poco e giocato tanto, mi è piaciuto l’atteggiamento. Dopo il gol subito non ci siamo disuniti, dobbiamo continuare così. Dentro lo spogliatoio erano tutti tristi per il pareggio. Sono felice di questi segnali. Questa era una partita che se andavamo in vantaggio poteva essere diverso. C’è mancato oggi solo un guizzo, un po’ di precisione nelle conclusioni".