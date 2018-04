Palermo, Stellone: "Sognavo una piazza così. Ora quattro vittorie"

© foto di Federico Gaetano

Il neo tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bari: “Queste sensazioni sono belle da provare. Da calciatore ho sempre scelto piazze importanti con grande tifo e grande passione. Puntavo ad una piazza importante come Palermo, ho preso questa occasione con grande entusiasmo. Voglio ringraziare il Patron Zamparini, la Società ed il Direttore. Voglio lottare e centrare la promozione in Serie A. Ora abbiamo un mini-torneo di 4 partite. Vincerà chi avrà più testa e gambe, il cuore avrà la meglio. Ora dipende da noi. Ho parlato con i ragazzi stamattina. Non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura. La testa manda forti le gambe, questo è sicuro. Oggi proverò ad inculcare il mio credo calcistico ai ragazzi. Con 4 vittorie penso che andremo in Serie A. Ho visto il Palermo, una squadra quadrata che subiva pochi gol. Credo possa mancare qualcosa a livello di reti, di conclusioni in porta. La base devono essere lo spirito di sacrificio ed abnegazione. o delle idee e delle certezze, da calciatore però ho vinto anche partite senza sapere quale modulo avremmo utilizzato. Domani sarà importante l'atteggiamento".