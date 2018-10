Palermo, Stellone: "Tre punti importanti. Rispoli ingenuo"

“I bilanci si fanno alla fine, oggi si può fare qualche pensiero che è sicuramente positivo”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso traccia un mini bilancio della stagione in corso che fin qui ha catalogato i salentini tra le rivelazioni della Serie...

Germania-Italia femminile, le convocate: esordio per Serturini e Bursi

Rivaldo: "Solari non è pronto, non durerà a lungo al Real"

Genoa, i convocati per il Milan: out Marchetti e Favilli

Moratti: "Campionato non chiuso. Deluso dalla Roma"

Parma, ancora terapie per Inglese. Grassi a parte

Frosinone, Perica in gruppo. Out Chibsah e Goldaniga

Cremonese, Castrovilli al 45': "Messo in difficoltà il Venezia"

Cagliari, differenziato per Farias, Lykogiannis e Klavan

Atalanta, a parte Masiello, Tumminello e Varnier. Permesso per Gomez

Sassuolo, Bourabia e Djuricic a parte. Da valutare per il Chievo

Carboni: "Brutta sconfitta per il Verona. Bene il Foggia"

Cremonese, Mandorlini: "Momento non felice, ma dobbiamo superarlo"

Under 17, l'Italia batte l'Armenia e vola alla Fase Élite

Roberto Stellone ha analizzato il rotondo successo corsaro del Palermo contro il Carpi ai microfoni del canale tematico rosanero. Questo il sunto delle sue considerazioni, riportato da ilovepalermocalcio.com : "Abbiamo ottenuto tre punti importanti. La squadra ha indovinato l’approccio e poi siamo stati bravi a gestire la partita. Il Carpi è rimasto in dieci e poi siamo riusciti a raddoppiare. Peccato per l’espulsione di Rispoli, un’ingenuità".

