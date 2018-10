Palermo, Stellone: "Turnover necessario. Mercato? Adesso non ci penso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida contro il Carpi Roberto Stellone, tecnico del Palermo, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche il tema del turnover: “Se è stato giusto adottarlo lo sapremo solo al termine della stagione, ma ricordiamoci che stiamo giocando ogni tre giorni e quindi qualche cambio in più devo farlo rispetto alla settimana tipo. Chi non giocherà domani, sarà in campo dal primo minuto contro il Cosenza comunque. Rajkovic domani andrà in campo, ma aveva bisogno di un turno di riposo avendo sempre giocato e io ho la necessità di tenere tutti in forma senza rischiare di perdere nessuno per strada. Il Carpi non ha giocato e quindi avrà maggiori energie rispetto a noi, proverà a farci lo sgambetto e portare a casa punti. Noi non dobbiamo sottovalutare questa gara, dobbiamo provare a vincere giocando con intelligenza ed equilibrio. Dovremo essere inoltre bravi e cinici a sfruttare le poche occasioni che gli emiliani ci concederanno. - continua Stellone parlando poi del mercato – A livello numerico in mezzo al campo ci siamo anche se Chochev deve recuperare la forma fisica migliore. Se poi a gennaio ci saranno giocatori che non staranno benissimo allora vedremo se intervenire e quali profili seguire. Al momento però non ci penso, voglio solo fare più punti possibili in questo trittico di gare”.