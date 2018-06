Palermo, Stellone: "Tutti sappiamo l'importanza di questa partita"

© foto di Federico Gaetano

Prima del match di Frosinone, il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Io qui sono venuto solo tre, quattro volte a vedere il Frosinone. Oggi sarà la prima volta che andrò in panchina in questo stadio fantastico".

Cosa ti piace di questo Palermo?

"Questa è una partita che si prepara da sola, non bisogna dire molto se non essere organizzati. Arriviamo da un risultato positivo, bisognerà girare come all'andata senza fare calcoli e chiudendoci. Dovremo però essere pronti anche a difenderci".

Il 3-5-2 del Frosinone?

"E' simile a quello nostro perchè Soddimo lo possono usare sia come trequartista e mezzala. Quando giochi a specchio così, contano più i duelli e chi ne vince di più, vince la gara".

Come è stato difficile essere fuori dal lotto dei favoriti?

"Tutti sappiamo l'importanza di questa partita. E' una gara che sarà decisiva e sono convinto che disputeremo una grande prova soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento".

Hai pensato a cambiare qualcosa dopo il match di mercoledì?

"Ho visto le condizioni fisiche e dopo una prestazione di due giorni fa cambiare era da poco intelligenti".

Cosa si dice ora alla squadra?

"Non mi sono preparato discorsi. Basta guardarli in faccia e tutti sanno l'importanza della partita. A volte basta stare in silenzio e dare un'occhiata per capire quanto l'allenatore ha fiducia di questo gruppo".

Ti aspettavi un Frosinone così?

"Io penso alla mia di strategia ed eravamo pronti a cambiamenti. Sembra che così non è. Mettendomi nei panni di Moreno, penso che voglia mantenere la stessa filosofia dell'andata e magari nell'ultima mezzora inserire un attaccante".