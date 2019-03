© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Il Palermo torna al successo in casa contro il Lecce. Im sala stampa a fine match è intervenuto il mister Roberto Stellone. Ecco quanto raccolto da TuttoPalermo.net. "È stata una partita dove siamo partiti bene potevamo anche raddoppiare, poi per merito del Lecce ci siamo abbassati e li è stato bravo Brignoli a fare delle importanti parate. Nel secondo tempo dopo il raddoppio di Puscas abbiamo cambiato modulo abbiamo giocato di attesa e tutto sommato abbiamo controllato bene l'avversario. Nel finale dopo il loro gol c'è stata un po di paura ma alla fine siamo riusciti ad ottenere una vittoria importante. È stato importante ripartire, sia per la classifica che per il morale, alla fine andrà in A chi sarà continuo e si saprà rimettere più facilmente in carreggiata dopo gli inevitabili periodi di appannamento. Questa vittoria ci può permettere di rialzarci, dobbiamo ripartire dagli aspetti positivi di questa partita e sapere che fino alla fine avremo 11 finali e ci giocheremo fino alla fine la promozione."