Il tecnico del Palermo Roberto Stellone ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Cittadella: “Giocheremo con la difesa a quattro. Alcuni cambi saranno obbligati, altri li avevamo già messi in conto. Cambieremo qualcosa rispetto all’ultima partita. Affronteremo una squadra ben organizzata. Il Cittadella gioca bene e cercherà di farci lo sgambetto. Dovremo essere bravi e umili, ripetendo quanto fatto contro l’Ascoli. Cambieremo modulo nel corso della partita e i tre in attacco hanno libertà di muoversi e di variare la loro posizione. Pensiamo alla partita di domani e a concludere il 2018 nel migliore dei modi. Girare a trentasette punti potrebbe essere molto importante dal punto di vista mentale e della classifica”.