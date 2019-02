Palermo, striscione pro Bellusci: "Chi onora la maglia non è solo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I tifosi del Palermo hanno deciso di far sentire la propria vicinanza al difensore Giuseppe Bellusci dopo lo sfogo del calciatore nel post gara della sfida contro il Foggia. "Chi onora la maglia non sarà mai solo", recita uno striscione apparso questa mattina all'esterno del Renzo Barbera come riportato da TuttoPalermo.net.