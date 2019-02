© foto di Federico De Luca

“Rino non si tocca”. Striscione chiaro ed inequivocabile dei tifosi del Palermo davanti il Renzo Barbera a favore del direttore sportivo rosanero, Rino Foschi. Un segnale di vicinanza da parte di tutto l’ambiente palermitano dopo le voci trapelate ieri e poi rientrate su un eventuale licenziamento del dirigente. La città di Palermo si è schierata dalla parte del direttore sportivo lanciando un messaggio a chi per un attimo aveva pensato di creare un ribaltone che se andasse in porto destabilizzerebbe l’ambiente ulteriormente: “Rino Foschi non si tocca”.