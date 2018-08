Palermo, Struna verso la permanenza. Nonostante le sirene francesi

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il futuro del difensore centrale Aljaz Struna dovrebbe essere ancora al Palermo nonostante il suo contratto scada nel 2019 e sia tutta da valutare l'intenzione di rinnovare l'accordo coi rosanero. Nel corso dell'estate per lo sloveno si sono fatti avanti Werder Brema, Amburgo e Cluj – che aveva messo sul piatto 2 milioni di euro per il cartellino – senza però che si arrivasse alla fumata bianca visto che il club ha sempre ribadito l'intenzione di puntare su Struna e il giocatore non è stato sollecitato da certe offerte. Ora per il difensore suonano le sirene dalla Francia, come riporta Mediagol.it, con alcuni club pronti a puntare sul classe '90, ma anche in questo caso la trattativa probabilmente non prenderà neanche il via visto il poco tempo e l'impossibilità del Palermo di sostituirlo essendo in Italia il mercato chiuso.