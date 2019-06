© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il ricorso accolto, il Palermo è rimasto in Serie B, ma di certo le turbolenze non sono terminate. In estate anche la rosa potrebbe subire diversi cambiamenti e perdere dei pezzi importanti. Secondo quanto raccolto da TuttoB.com, potrebbe ad esempio partire Ilija Nestorovski, attaccante macedone sul quale ha messo gli occhi la Stella Rossa di Belgrado.