Palermo, Szyminski: "Dobbiamo vincere a Benevento, se vogliamo la A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal sito del Palermo arrivano alcune dichiarazioni di Przemyslaw Szyminski, difensore rosanero che commenta il successo contro l'Hellas e analizza il prossimo turno di campionato contro il Benevento: “Dopo la sconfitta beffarda di Pescara era fondamentale voltare immediatamente pagina e ci siamo riusciti battendo i veneti con il cuore. Sono stati tre punti d'oro per la classifica perché ci hanno permesso di restare agganciati alla vetta ma sono stati importanti soprattutto per il morale. In questo finale di campionato non possiamo più permetterci passi falsi, ogni gara va affrontata come se fosse una finale. Dobbiamo restare concentrati e non pensare ai risultati delle nostre avversarie, la testa deve essere rivolta soltanto alle nostre gare. Domenica sera affronteremo una squadra che vuole tornare in Serie A così come noi e che sarà spinta da un grande pubblico. È una formazione che rispettiamo ma andremo in campo con l'obiettivo di portare a casa l'intera posta in palio. Anche in Campania sono sicuro che non mancherà il sostegno dei nostri splendidi tifosi, che settimana dopo settimana ci danno una spinta per rendere al massimo. Da quando mi sono trasferito in Sicilia il mio sogno è quello di poter giocare nella Serie A italiana, vogliamo raggiungere questo obiettivo ad ogni costo per poter gioire finalmente con la gente di Palermo e toglierci insieme tante soddisfazioni”.