Palermo, Tedino: "A Venezia assenze pesanti. Grande stima di Inzaghi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trasferta in laguna per il Palermo di Bruno Tedino. I rosanero sono attesi domani dalla gara del 'Penzo' contro il Verona. Sul match si è espresso lo stesso tecnico dei siciliani in conferenza stampa: "L'arrivo di Bacconi nello staff tecnico? Avevo detto al Direttore Valoti che, per entrare ancora meglio nella testa dei ragazzi, c'era bisogno di una figura di grande competenza come Bacconi che è una persona in più pronta a darci una mano per il nostro lavoro. Speravo anche potesse arrivare prima. Quanto peseranno le assenze nel match di domani? L'assenza di Coronado insieme a quella di Nestorovski, Bellusci, Dawidowicz e Szyminski non ci fa stare molto allegri. È normale. Murawski è recuperato. Dawidowicz, se verrà con noi, è anche per la necessità un po' di fare numero ma non è al top. Inzaghi' E' partito dall'allenare le squadre giovanili nonostante abbia un nome decisamente importante. Questo gli fa onore e per me è un piacere parlare di lui. Vanno fatti i complimenti ad Inzaghi per la stagione che sta facendo, con una squadra esperta, intelligente ed organizzata. Per quanto ci riguarda ci presentiamo con voglia ed energia ma non sarà per niente una partita semplice. L'Empoli ad un passo dalla Serie A? È giusto che l'Empoli venga promosso per quello che ha dimostrato, in tutto e per tutto. Bellusci? Ha dentro di sé il fuoco, vuole andare in Serie A e lo dimostra in campo e fuori. Purtroppo senza una gamba non si può giocare, noi siamo molto più dispiaciuti di lui perché è un calciatore che fa la differenza".