Palermo, Tedino: “Carpi in forma. Serie A? Pensiamo una gara alla volta”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Tedino, tecnico del Palermo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Carpi. “Dopo Novara sono stato intontito per un paio di giorni, ma preferisco parlare di calcio. Chi mi conosce sa che persona sono, non voglio parlare di quanto è successo. Abbiamo gestito questa settimana calciatori come Rajkovic, Dawidowicz o Szyminski. Persone come loro vorrei sempre averle, vanno oltre l'ostacolo. C'è un impegno che va oltre le possibilità del singolo e del gruppo, c'è soltanto da togliersi il cappello. Siamo stati tutti quanti bravi a lavorare sui ragazzi che sulla carta potevano avere meno spazio. Fiordilino? I report dei suoi allenamenti mi hanno sempre fatto stare tranquillo, sapevo che avrei potuto contare su di lui in quello che non è un ruolo suo. Avere più possibilità di scelta è certamente meglio per un allenatore, ma non mi sono mai posto questo problema. Il Carpi è una squadra in forma e sarebbe difficile anche se fossimo al completo. Guardiamo la prestazione, ma anche il fatto che abbiamo perso 5 punti nei minuti di recupero nelle ultime partite. A Novara dovevamo chiudere prima la partita dopo la rete del vantaggio. Abbiamo avuto un'inerzia positiva per 75 minuti. Rispetto all'inizio abbiamo avuto una crescita importante. Rizzo e Santoro verranno con noi, così come Guddo da terzo portiere. Alcuni aspetti mi fanno pensare di non cambiare nulla, quindi le due punte con Coronado. Ma la condizione di Moreo a livello di durata non è altissima. Sceglierò alla fine. Visto il girone d'andata, si poteva pensare di raggiungere 76-77 punti. Ora forse potrebbe bastarne anche qualcuno in meno. Ma dobbiamo pensare una partita alla volta”, le sue parole.