Palermo, Tedino: "Ai ragazzi chiedo un sforzo per battere il Pescara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Palermo Bruno Tedino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pescara del neo tecnico Pillon: “I ragazzi dovranno fare un grande sforzo, sarà una partita dura perché loro hanno giocatori di grande gamba e bravi in ripartenza come Pettinari, Mancuso e Capone, per questo servirà molta attenzione in fase di transizione. Conosco bene Pillon, dai tempi di Treviso quando l'allenatore era Guidolin. Ha portato un calcio importante e aggressivo ed è un allenatore preparato che stimo moltissimo anche come persona. Per quanto riguarda il Palermo io voglio vedere la squadra sempre vogliosa di dimostrare qualcosa, al fischio finale di Parma avevamo capito cosa era successo, che c'erano state delle sviste arbitrali, ma abbiamo subito resettato tutto e pensato al Pescara. - continua Tedino – Quando si giocano delle partite ravvicinate bisogna tenere presente gli equilibri e le spese energetiche, Nelle ultime partite abbiamo il dovere sacrosanto di avere tutti i giocatori a disposizione perché si vince sempre col gruppo non grazie a uno o due giocatori. Nestorovski-La Gumina? Possono giocare assieme, ma dipende dall'equilibrio che riesce ad avere la squadra. Io ho sempre creduto tantissimo in Nino e quando qualcuno ne parla bene per me è un grandissimo complimento”.