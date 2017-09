Palermo, Tedino: "Atteggiamento da elogiare, umiltà giusta per arrivare in alto"

Brescia-Palermo 0-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante le tante assenze, il Palermo esce dal campo del Brescia con un punto, frutto di uno 0-0 dopo i 90 minuti. Ecco il commento a Sky Sport del tecnico rosanero, Bruno Tedino:

"Non siamo entrati in campo per pareggiare, avevamo tanta voglia. Il segnale è stato molto positivo, significa che il gruppo lavora bene e si sacrifica in maniera reciproca. L'atteggiamento è stato soddisfacente, abbiamo mantenuto sempre la serenità nel palleggio: è un complimento importante che faccio ai miei ragazzi. La disponibilità mostrata dai ragazzi è da apprezzare. I polacchi? Già ieri andavano a ripetizioni di italiano, bisogna elogiarli: sono meravigliosi. L'assenza di Chonek? Lui è anche il traduttore, sa 150 lingue (ride, ndr). Ci manca, se vogliamo arrivare fino in fondo dobbiamo sempre avere la stessa umiltà di oggi. Gnahorè? Lui è un titolare, anche se non ha giocato la scorsa settimana. Deve migliorare la sua autostima e il suo modo di allenarsi, può avere un grande futuro: ha tutto, deve solo convincersi ma siamo a buon punto. La Gumina oggi in difficoltà? Ci tiene troppo al Palermo, se l'è giocata prima questa partita a livello mentale. Ha un grande spirito di appartenenza, nonostante tecnicamente sia indiscutibile e rappresenti una sicurezza per noi".