Palermo, Tedino: "Bellusci? Non era rigore. Salernitana ottimo gruppo"

Bruno Tedino, tecnico del Palermo, ha analizzato in conferenza il pari a reti bianche dei suoi contro la Salernitana: "È stata una partita con due tempi piuttosto diversi. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita rischiano di far gol, ma la Salernitana ci ha aggredito impedendoci il palleggio. Di Gennaro? Molto forte e molto bravo, ma difficilmente un giocatore cambia le sorti di una gara. La Salernitana è un ottimo gruppo, costruito con intelligenza e con buone aspettative. Non siamo tantissimi, ma il mercato del Palermo aveva delle esigenze molto particolari e abbiamo dovuto fare delle cessioni. Andiamo avanti con questo gruppo fino a gennaio. Il mani di Bellusci? Stimo molto Colantuono, ma ha preso una cannonata da pochi centimetri, non mi sembrava rigore da dove ero posizionato io. La Salernitana ha fatto un buon secondo tempo, ma il nostro portiere non ha fatto una parata. Sono convinto che la squadra potrà fare un campionato molto importante, non era facile qui a Salerno contro questo grande pubblico contro una squadra che può essere protagonista quest'anno, con buoni giocatori e un buon allenatore".