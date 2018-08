Palermo, Tedino: "Ci hanno messo in difficoltà, ma gran risposta dei miei"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Bruno Tedino, allenatore del Palermo, è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Cremonese (2-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport:

Un punto guadagnato o due persi?

"Penso che il risultato sia giusto. La Cremonese è in buonissime condizioni, hanno lavorato tanto insieme. Ci hanno messo in difficoltà. Ma non posso chiedere di più. Siamo andati in vantaggio, non siamo riusciti a giocare in maniera propositiva. La cosa più importante da dire è che i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno cercato anche il 3-2 sfiorandolo in un paio di volte".

Come analizza il match?

"Nel primo tempo la Cremonese ha fatto meglio, loro hanno palleggiato di più rispetto al secondo tempo. Noi, passando ad un 4-4-1-1, abbiamo portato la partita dalla nostra parte nella ripresa. Il gol dell'1-1 ha cambiato la partita. La squadra è viva e lavora. Si sta sacrificando parecchio".

Come giudica la partita di Haas? Come spiega la scelta di Nestorovski?

"Haas arrivava da un piccolo infortunio, ma è un giocatore che la società ha valuto. Può fare tanti ruoli.

Dovevo dare minutaggio a Puscas, io credo che in questo momento bisogna fare un determinato percorso. Meglio fare 20 partite al massimo piuttosto che 35 in gestione".