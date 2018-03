Palermo, Tedino: "Con l'Entella ci aspettiamo una partita-flipper"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Palermo Bruno Tedino. Al centro delle attenzioni il match di domani contro l'Entella a Chiavari. Ecco quanto evidenziato da MediaGol.it: "Se ci sarà Nestorovski? Lo rivedrò questa sera, dovrò parlare con lui per capire come si sente. Tutti i giocatori della squadra sono importanti per il cammino del Palermo. La sfida con l'Entella? Abbiamo sempre cercato di fare una partita alla volta e di vincere, qualsiasi squadra affrontiamo sappiamo che ci vedono come una squadra importante e quindi raddoppiano sempre le energie. Sarebbe anche importante sfruttare certe qualità, sappiamo che mancano una decina di partite e questo farà la differenza. Non deve mai mancare la disponibilità di mangiare le caviglie agli avversari, l’Entella è una squadra che ha vinto due partite importanti (Parma e Cremonese, ndr) e che sta molto bene. Ci aspettiamo una partita-flipper con la palla che schizzerà velocemente, hanno delle qualità tecniche e dinamiche importanti. Noi dobbiamo fare la nostra partita anche per superare queste difficoltà, dobbiamo riuscire a fare una grande partita perché solo così potremo portare a casa i tre punti”. Poi parla di alcuni giocatori della rosa: “Il recupero di Aleesami dal punto di vista clinico mi dà la possibilità di farcire eventualmente qualche giocatore, Rolando si è ritagliato un buono spazio. Il recupero del norvegese è fondamentale perché mi dà la possibilità di spaziare. Chochev? Incarna molto bene quello che piace a me, lo aspetto a braccia aperte perché lo stimo parecchio e lo vorrei sempre in campo. Arriverà anche il suo momento sebbene Gnahorè, Coronado e Murawski stiano offrendo prestazioni ottime. Non aggregherò nessun difensore della Primavera. Le condizioni della squadra? Sono convinto che le motivazioni ed il desiderio di arrivare ad un obiettivo importante possono battere anche la stanchezza fisica, non quella mentale per la quale ci vuole sempre disponibilità e volontà. La squadra sta molto bene, ha recuperato bene dalla partita di domenica che è stata fondamentale per noi. Abbiamo la defezione legata a Dawidowicz che ha la febbre alta e non partirà con noi; stesso discorso per Accardi che resterà qui per una defezione al tendine rotuleo. Anche in questo caso insieme con lo staff cercheremo di trovare un equilibrio che faccia in modo che il Palermo stia in campo con criterio e razionalità. Struna? L’ho sentito e come tutti si è messo a disposizione, però è sempre stato via 10 giorni. In queste partite finali il dettaglio curato e sottolineato portano a dei grandi vantaggi, c’è Fiore o la possibilità di arretrare Jajalo. E rientrerà Aleesami, anche se non è al meglio. Noi dobbiamo trovare la quadratura ma purtroppo abbiamo poco tempo per farlo”.