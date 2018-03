Palermo, Tedino: "Con Zamparini rapporto schietto, pulito, leale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Tedino, allenatore del Palermo, parla così ai microfoni di Sky: "Tre anni a Pistoia per me sono stati molto importante. Rapporto con Zamparini? Ho un rapporto schietto, pulito, leale. Se lo merita, mi ha messo a disposizione qualsiasi cosa per lavorare. Donnarumma e Cutrone? Voglio metterci anche Locatelli, sono ragazzi meravigliosi oltre che grandi calciatori. Gattuso? L'ho conosciuto a Coverciano, è un tecnico sanguigno e che mette tanta intensità nel suo modo di giocare".