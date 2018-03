Palermo, Tedino: "Contro il Frosinone giocheremo a viso aperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Palermo Bruno Tedino ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Frosinone, gara di vertice della Serie B, soffermandosi anche sull'arrivo del ds Valoti: “Il direttore è arrivato con grande entusiasmo ed è un arricchimento dello staff, la figura di Bordon è arrivata come superpartes che è qui per capire se c’è bisogno della sua esperienza e capire cosa abbiamo fatto in quanto campionato. Frosinone? All'andata fu una bella partita con le squadre che si affrontarono a viso aperto, i gialloblù hanno costruito una squadra forte e funzionale in cui ogni anno aggiungono un tassello. Credo che siano fra i candidati alla vittoria del campionato da tempi non sospetti e dobbiamo dare tutto per ottenere un buon risultato. - continua Tedino come riporta Mediagol.it - Coronado è un giocatore che non va ingabbiato, ma gli va data briglia sciolta per fare quello che vuole, conosce il proprio ruolo e sa cosa fare sia in fase di possesso sia in fase di non possesso. La qualità serve sempre perché caccia la quantità, ma credo che domani sarà importante anche la determinazione e la razionalità. Per ora davanti mi piace la coppia formata da Nestorovski e La Gumina perché in questo modo il primo è più libero. Tifosi? Non sono il tipo che invita la gente allo stadio anche perché credo che ognuno sia libero di fare quello che vuole. Quelli che sono sempre venuto ci hanno sempre dato tanto e se qualcuno si volesse aggiungere ne saremo ben lieti”.