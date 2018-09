Palermo, Tedino: "Contro il Perugia servirà grande aggressività"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In vista della sfida interna contro il Perugia il tecnico del Palermo Bruno Tedino ha chiesto ai suoi di dare continuità alla vittoria arrivata in rimonta contro il Foggia: “Le vittorie aiutano, ma il processo è lungo e noi stiamo lavorando per la continuità dopo aver avviato un nuovo progetto tecnico e sono contento della dedizione dei ragazzi. Sta a noi riuscire a portare nuovamente l'entusiasmo in città e allo stadio e fare in modo di riportare la gente allo stadio. Perugia? Si tratta di una squadra costruita bene, con una coppia d'attacco molto forte e che gioca bene a calcio. Dobbiamo riuscire a essere corti e aggressivi per non farli giocare e metterli in difficoltà, altrimenti sarà dura. - continua Tedino come riporta Tuttopalermo.net - Falletti? Mi sono divertito a vedere come lo mettevate in campo. La sua posizione è asimmetrica, si è messo a disposizione della squadra in un ruolo a lui non congeniale, ha grandi margini di miglioramento fisico, ma già mette una grandissima dedizione in campo. Trajkovski è un ragazzo maturo, ha fatto un gesto verso se stesso prendendosi la maglia numero 10 e la squadra lo sta mettendo nelle condizioni di essere sereno e dare il meglio. Turn over? Ho 23 giocatori e obiettivamente chi è rimasto fuori mi ha dimostrato di essere realmente a disposizione. Dobbiamo imparare questo dai grandi club, utilizzare tutti, spremendoli al massimo per due, tre partite. Dobbiamo insegnare questo all’atleta che vuole sempre giocare".