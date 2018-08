Palermo, Tedino: "Convinto che questo gruppo ci porterà lontano"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il tecnico del Palermo Bruno Tedino ha parlato dopo il test amichevole disputato oggi: “Abbiamo svolto dei lavori muscolari molto importanti nell’ultima settimana. Sapevamo benissimo che non saremmo stati reattivi. Sapevamo dunque che avremmo potuto fare anche delle cattive figure sotto il profilo del risultato. Siamo ancora in fase di preparazione. Tutti avevano la possibilità di fare quarantacinque minuti dopo il lavoro importante svolgo negli ultimi giorni. Sono convinto al 100% che ho a disposizione un gruppo che ci porterà lontano. Sono molto carico e non è la prestazione di oggi che fa cambiare le mie idee”, ha concluso.