Palermo, Tedino convoca 22 giocatori per Brescia. Assente Falletti

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Sono ventidue i calciatori rosanero convocati da Bruno Tedino in vista del match contro il Brescia di domani alle 21.00 allo Stadio ''Mario Rigamonti'' e valido per la quinta giornata del campionato Serie BKT 2018-2019. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Alastra, Brignoli, Pomini.

DIFENSORI: Accardi, Aleesami, Bellusci, Ingegneri, Mazzotta, Pirrello, Rajkovic, Salvi, Szyminski.

CENTROCAMPISTI: Fiordilino, Haas, Jajalo, Murawski.

ATTACCANTI: Embalo, Lo Faso, Moreo, Nestorovski, Puscas, Trajkovski.

Cesar Falletti, per gravi motivi familiari, in giornata ha fatto rientro in Uruguay e non sarà disponibile per la trasferta di Brescia.