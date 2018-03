Palermo, Tedino: "Coronado e Jajalo super. La Gumina sempre meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Palermo Bruno Tedino, intervenuto presso la sala stampa dello stadio "Renzo Barbera", ha analizzato la vittoria per 4-0 ottenuta contro il Carpi. Ecco quanto raccolto da TuttoPalermo.net: "Bisogna fare i complimenti a tutti, il Palermo non aveva mai battuto il Carpi. La prova della squadra è stata eccellente, sotto l'aspetto della mentalità. Diversi giocatori non erano al meglio ma hanno dato il massimo, questo dimostra l'attaccamento alla maglia. Rispoli? Oggi gli ho chiesto di non mollare, visto che era il nostro capitano, perché non volevo prendere gol. In questo momento è dura per tutti, noi ci siamo. Il campionato è molto difficile. Abbiamo dato un buon segnale a noi stessi. Oggi Jajalo e Coronado sono stati super sotto tutti i punti di vista, ma anche gli altri hanno fatto bene, vedi Rolando e Rispoli. La Gumina? In questi mesi è migliorato tanto, ma sta migliorando sempre di più. Si fa trovare pronto e deve continuare a lavorare bene. Lui si è conquistato un posto in squadra".