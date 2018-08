Palermo, Tedino: "Ho sensazioni migliori rispetto a un anno fa"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Palermo Bruno Tedino ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Cremonese che aprirà il secondo turno di Serie B: “Ho grandi sensazioni per questa stagione, più della scorsa. Siamo una squadra che arriverà fino in fondo lottando per i nostri obiettivi. Cremonese? È una squadra che ha un modo di giocare che a me piace, so che squadra troveremo, saranno incazzati per la vittoria che gli è sfuggita nella prima partita. Sono una squadra costruita bene e non dobbiamo pensare alle loro assenze perché hanno tanti ottimi giocatori. - continua Tedino come si legge su Tuttopalermo.net - Il nostro vantaggio è che giochiamo in casa e dobbiamo essere aggressivi e attenti. Mercato? Sono contentissimo così anche perché a breve tornerà Chochev e abbiamo recuperato Hass, che è un calciatore entusiasmante per i miei gusti, che vanno ad aggiungersi Fiordilino, Jajalo e Murawski. Modulo? Avendo tanti giocatori bisogna metterli nelle migliori condizioni possibili, possiamo giocare sia a tre sia a quattro”.