Palermo, Tedino: "I ragazzi hanno reagito grande personalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Tedino, allenatore del Palermo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di oggi: "Non devo togliermi sassolini dalla scarpa. Devo lavorare con un gruppo di ragazzi che ha sempre reagito con grande personalità alle tantissime disgrazie. Oggi abbiamo giocato con tre ragazzi del settore giovanile, in questo momento dobbiamo guardare in avanti e non indietro. Ci sono partite con squadre molto forti, siamo orgogliosi di partecipare al rush finale con tanti giovani. La Gumina? E' un grandissimo giocatore, sa quali sono i suoi margini di crescita. Non si ferma mai e lavora con grande abnegazione".