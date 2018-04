Palermo, Tedino: "Il terzo gol ci ha tagliato le gambe"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Parma, l'allenatore del Palermo Bruno Tedino ha parlato così ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue dichiarazioni, estrapolate dal sito ParmaLive.com: "Credo che qualche errore l'abbiamo fatto sicuramente, ma la squadra ha fatto un buonissimo secondo tempo. Non è facile reagire dopo il 3-0. Nel primo tempo ci sono stati degli episodi discutibili, io non ne voglio parlare. Ci sembrano comunque degli episodi quantomeno dubbi. Secondo me è stata una bella partita, credo che alla fine abbia vinto anche lo spettacolo. Ci ha messo molto in difficoltà il terzo gol, ma penso che sul 2-0 avremmo potuto recuperare".

Parma e Palermo si rivedranno ai playoff?

"Questo non lo so, so che sono due squadre forti. Hanno vinto loro, non so cosa succederà tra un mese e mezzo, ma penso che noi possiamo andare direttamente in Serie A. Non è facile andar sotto e arrivare quasi a riprenderla alla fine".

Qual è la chiave tattica nei duelli per leggere la partita?

"Quando la partita si è orientata sull'1-0 per il Parma, abbiamo subito le loro transizioni offensive. Negli spazi loro sono fortissimi, lo dimostrano nelle loro partite, e non siamo riusciti a limitarli in particolare nella fase centrale del primo tempo. Nel secondo tempo siamo stati più bravi, ma credo che le transizioni del Parma siano state un po' l'ago della bilancia. Anche gli episodi anche incanalato il match nella certa carriera".

Il Parma ha vinto con tre gol di Calaiò, che a gennaio è stato vicinissimo al Palermo. E cos'è accaduto alla difesa?

"Sì, ma bisogna anche vedere le situazioni nello specifico. La regola parla chiaro, sul primo gol c'è un contrasto. Il secondo è un calcio di rigore, e vi invito a riguardarlo. Il terzo gol subito ci ha tagliato le gambe, abbiamo commesso un grave errore su palla scoperta, ma è stato anche molto bravo il Parma: è un gol bellissimo e regolare da mostrare nelle scuole calcio. Secondo il mio punto di vista c'è stato un errore molto serio sul 3-0, e qualche errore sulle transizioni del Parma. Calaiò è un giocatore che sposta gli equilibri: non so poi come siano andate le trattative, ma è chiaro che è un bravo giocatore".

Quanti giocatori di questo Palermo sono già da Serie A? Inoltre non avete più dubbi sulla questione fallimento...

"Noi abbiamo sempre creduto al presidente, che ci ha sempre tranquillizzato perché le sue aziende sono sempre alla luce del sole. Noi siamo convinti che non ci manca niente, siamo sereni e convinti di riuscire a fare il massimo. Contiamo anche di avere un pizzico di buona sorte che aiuta sempre, io penso ad allenare la mia squadra e ad oggi i miei giocatori sono tutti da Serie A. Certo, arrivarci non sarà semplice".