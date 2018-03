Palermo, Tedino: "Mai regalato niente a Nestorovski"

Risultato finale: Palermo-Carpi 4-0

Bruno Tedino, allenatore del Palermo, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport nel post partita: "Noi dobbiamo essere bravi a fare questo tipo di lavoro, io ho il dovere di migliorare ed alzare al 101% ogni giocatore che ho a disposizione. Siamo sempre stati in mezzo alla difficoltà, ma sempre determinati per superare l'ostacolo. Nestorovski? Con me ha sempre giocato per le qualità che ha, non gli ho mai regalato niente come non l'ho fatto con nessuno. In questo momento ha subito un calo di condizione, ma lui ha sempre dato una grandissima mano e deve continuare a farlo, senza pensare solo a fare gol. Bisogna giocare prima per il bene della squadra e poi per il bene individuale".