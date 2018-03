Palermo, Tedino: "Nazionali? Situazione grottesca. Serve una soluzione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Palermo Bruno Tedino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Novara soffermandosi sulla questione Nazionali: “La cosa che mi rattrista un po' non è tanto il regolamento, quanto la poco obiettività dato che nessuno dica che sia una situazione grottesca e credo sia normale che qualcosa stoni, ma non devo addentrarmi in discorsi che sono più grandi di me, ma trovare delle soluzioni e anche quando andranno via i nazionali dovrò essere bravo con lo staff a dare equilibrio a questa squadra. Infortuni? Anche se andassimo a Novara in otto non mi abbatterei, non è nel mio stile anche se perdere giocatori importanti dà fastidio, perdere Aleesami, Rajkovic e Bellusci contemporaneamente non è una cosa facile da digerire sopratutto dopo che avevamo trovato la formula giusta. Questa squadra però ha i mezzi per arrivare in fondo anche se deve migliorare alcune lacune per arrivare fino al termine e ottenere gli obiettivi prefissati. Il Palermo ha sempre cercato in maniera ambiziosa di vincere il campionato, ma noi non siamo una squadra di un altro pianeta e gli altri bambini dell’asilo. Gli altri tendono a nascondersi mettendo sempre in primo piano il Palermo . - continua Tedino come riporta Mediagol.it - Novara? Giocheremo su un campo dove la palla diventa una pallina magica che rimbalza continuamente, loro saranno abituati, mentre noi no. Davanti hanno due giocatori importanti come Sansone e Puscas e sono una squadra più sostanziosa dal punto di vista atletico. Di Carlo ci ha messo del suo ed ora la squadra è diversa rispetto alla gara d'andata, ma anche noi siamo cambiati”.