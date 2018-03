Palermo, Tedino: "Parma insidioso, serve spirito di sacrificio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Palermo Bruno Tedino ha parlato della sfida contro il Parma in programma il due aprile: “La partita che è stata rinviata ci ha permesso di lavorare in maniera non ottimale dal punto di vista della location perché ci siamo allenati in giro per l'Italia. Abbiamo pochissimi giorni per preparare questa gara che comunque nasconde grandissime insidie. A Parma giocheremo una partita molto difficile, ma non è la gara spartiacque dove dobbiamo per forza vincere, dobbiamo continuare il nostro percorso cercando ovviamente di fare punti. Bisogna anche lasciare da parte quello che è successo lo scorso anno, il Parma è una squadra che sta facendo un campionato importante in Serie B e noi altrettanto, servirà grande volontà e spirito di sacrificio. Formazione? In questo momento dobbiamo vedere chi riuscirà a recuperare e chi no, giocando ogni quattro giorni sarà difficile rivedere la stessa squadra schierata a Chiavari. La Gumina sta facendo gli straordinari dimostrando di essere un ottimo calciatore, ma dobbiamo vedere se recupera le energie o meno. Potrebbe anche giocare assieme a Nestorovski. - continua Tedino come riporta Mediagol.it - Fallimento? Abbiamo sempre avuto grande fiducia nella proprietà e nel presidente e lo abbiamo sempre detto e ribadito cercando di pensare solo al calcio giocato e non a tutto il resto, ma certamente questa vittoria extracalcistica può darci qualcosa in più”.