Palermo, Tedino rischia: accordo Stellone, De Biasi aspetta e Nesta...

Empoli ringrazia Venezia. Basta un punto per la Serie A

Non serve neanche più vincere domani all'Empoli sul prato del 'Castellani' contro il Novara per avere la certezza matematica della promozione in Serie A. La sconfitta del Palermo di questo pomeriggio ha, infatti, migliorato ulteriormente la situazione della formazione di Aurelio Andreazzoli...