Palermo, Tedino: "Salernitana, sarà battaglia. In B faremo bene"

Bruno Tedino, tecnico del Palermo, ha parlato in conferenza alla vigilia della prima sfida di campionato contro la Salernitana. "Sono convinto che chi andrà in campo farà bene. Sono molto ma molto soddisfatto di quello che stiamo facendo. Sono fiducioso, vedo come si allenano i ragazzi. Vedo una squadra che ha all’orizzonte un grande obiettivo e quando c'è un grande obiettivo sono convinto che si deve fare tutto per raggiungerlo. Salernitana? Sarà una battaglia dura soprattutto all’inizio, sul campo di una squadra che avrà ventimila spettatori dalla propria, ma noi abbiamo fatto un lavoro eccellente e sono rimasti giocatori che ci daranno un ottimo contributo. Dove può arrivare il Palermo? Ho una grandissima sensazione e sono convinto che alla fine saremo in una posizione di classifica molto buona", le parole dell'allenatore rosanero.