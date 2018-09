Palermo, Tedino: "Sbagliato tanti passaggi e appoggi semplici"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Palermo Bruno Tedino ha commentato la sconfitta subita per 2-1 sul campo del Brescia: "Abbiamo trovato un Brescia aggressivo, nei primi venti minuti abbiamo fatto bene. Poi abbiamo subito due gol ravvicinati e loro hanno fatto il match con intensità e ritmo - evidenzia Stadionews.it -. Abbiamo sbagliato tanti passaggi e appoggi semplici. Siamo stati poco aggressivi e lunghi, se giochiamo così si fa fatica anche perché c’era troppa distanza tra centrocampo e attaccanti. Nel secondo tempo non abbiamo fatto bene ma siamo stati più aggressivi. Prestazione non positiva, può succedere un contraccolpo dato il turno ravvicinato. Moreo ha detto che abbiamo sottovalutato il Brescia? Se lo ha detto non è sulla mia stessa lunghezza d’onda, io non sottovaluto mai nessuno".