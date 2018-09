Palermo, Tedino soddisfatto: "Vinto con merito"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Il Palermo vince 4-1 contro il Perugia. In sala stampa interviene l'allenatore dei rosanero, Bruno Tedino. Queste le sue parole: "Mi interessava dare continuità, la squadra secondo me ha fatto un ottimo lavoro e mi è piaciuta molto. Dobbiamo conservare questa concentrazione per tutto il campionato. Possiamo fare ancora meglio, ma devo fare i complimenti alla squadra. Abbiamo vinto meritatamente - evidenzia TuttoPalermo.net - Noi siamo stati bravi per tutta la gara e siamo soddisfatti per quanto abbiamo fatto. I giocatori possono essere cambiati, ma non devono cambiare i nostri principi. E' un risultato giusto per una prestazione matura".