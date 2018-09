Palermo, Tedino: "Struna out. Brescia? Nasconde grandi insidie"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L'allenatore del Palermo, Bruno Tedino, dopo la vittoria per 4-1 contro il Perugia, ha presentato così la prossima al Brescia: "Saremo equilibrati nelle scelte e metteremo una squadra in campo che sia equilibrata ed elastica. La partita di Brescia nasconde grandi insidie, è una squadra che può metterci in difficoltà, ma siamo convinti della nostra forza e del nostro lavoro. Io non mi diverto a cambiare tanto per cambiare, ma sempre a seguito di analisi con lo staff. Dobbiamo essere bravi a scegliere chi è più funzionale. Falletti? Cesar viene dalla Serie A ed è arrivato senza giocare per una stagione, si è messo a disposizione ed è questa la mentalità giusta. L’ho già detto, bisogna fargli dei complimenti per il sacrificio e la volontà. Stiamo cercando di trovare un modo di giocare un po’ particolare, anche per mettere in risalto le qualità di alcuni singoli. Pirrello? Deve inorgoglire Palermo e la Società, è successo l’anno scorso con La Gumina, Accardi e Fiordilino. Per me è un piacere vedere come si applicano in campo. É un capitale per il futuro e per il campionato. Struna? Credo non sarà convocabile, così come Rispoli e Chochev. La sosta sarà importante per rimetterli in gruppo, valuteremo il momento giusto, ma ormai credo sia questione di giorni”.