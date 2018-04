Palermo, Tedino: "Subito il ritmo dei loro attaccanti. Terzo gol evitabile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel post partita di Parma-Palermo, il tecnico rosanero Bruno Tedino ha commentato così ai microfoni di Sky la sconfitta dei suoi al Tardini: "Sono molto arrabbiato perché abbiamo fatto degli errori. Però sul gol del vantaggio del Parma, il tocco di Jajalo non può essere considerato un passaggio. Non ho mai parlato degli arbitri, però questo è fuorigioco. Ci sono anche delle cose precedentemente, ma non voglio dilungarmi ulteriormente".

C'era pure un rigore per il Palermo sullo 0-0:

"Sono gli episodi che indirizzano la partita. Quel rigore mi sembrava molto netto, ma preferisco non dire nulla. Non è giusto in questo momento portare il discorso sull'arbitro. Dobbiamo pensare alla nostra prestazione, abbiamo perso ma siamo rimasti sempre in piedi. C'è stato anche qualche episodio sfavorevole ma abbiamo reagito e abbiamo la certezza di aver fatto una buona prova".

Cosa non ha funzionato?

"Abbiamo subito il ritmo dei loro tre attaccanti. Noi non siamo riusciti a scalare nei tempi giusti e abbiamo subito questo. Abbiamo subito le ripartenze, ma il 3-0 ci ha tagliato le gambe. Dovremo esser bravi ad analizzare le nostre responsabilità e a capire i nostri errori".

Al di là della prestazione, l'inserimento di La Gumina ha dato un impulso diverso:

"Se stanno bene possono giocare tutti e tre insieme. La Gumina però doveva recuperare da un infortunio, ed è normale che avevamo qualche difficoltà. Anche Coronado veniva da gare dispendiose, sarebbe stato difficile metterlo in mezzo al campo. Poi Murawski e Gnahoré stanno facendo molto bene, per cui non era facile decidere. Coronado ha bisogno di giocatori che si muovono e di spazi".