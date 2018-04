Palermo, Tedino: "Zamparini sarà arrabbiato, ma penso al mio lavoro"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Momento delicato per Bruno Tedino, allenatore del Palermo, vicino all'esonero dopo la sconfitta contro il Venezia. Il tecnico rosanero ne ha parlato in conferenza stampa, come riporta tuttopalermo.net: "Voglio fare i complimenti al Venezia per la bella partita. Noi non abbiamo sbagliato l'approccio, avevamo preparato bene la partita ma poi il gol di Sergio Suciu ci ha tagliato le gambe. Sapevamo come fossero bravi a chiudere bene gli spazi e a ripartite con agilità in contropiede per questo abbiamo schierato due interni per cercare di contrastare il loro centrocampo. Il Palermo esce con una sconfitta pesante ma bisogna fare anche i complimenti agli avversari. Il Palermo deve ritrovare le armi che lo hanno caratterizzato all'inizio del campionato, l'umiltà e l'organizzazione. Ovvio che le assenze le stiamo pagando, giocatori come Coronado, Nestorovski e Bellusci non si regalano a nessuno. Zamparini sarà sicuramente arrabbiato ma io devo pensare al mio lavoro con lo staff e cercare di riportare la serenità in questo gruppo".