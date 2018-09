Palermo, Trajkovski: "A Foggia dobbiamo tornare a vincere"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Aleksandar Trajkovski, trequartista del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale rosanero dopo il pari contro la Cremonese al Barbera: "Mi aspettavo qualcosa di meglio, ma non abbiamo perso ed è importante. Dobbiamo tornare alla vittoria già dalla prossima giornata. Il mio rendimento personale? Sono felice per il gol con la Cremonese, una vera iniezione di fiducia. Adesso spero e voglio continuare in questa maniera. Non voglio più fermarmi. Il rapporto con Tedino? Il mister mi da sempre molta fiducia, mi trovo bene con lui in campo. Sulla trequarti ho maggiore libertà e questo mi piace tanto. La gara di Foggia? Spero di far bene prima con la Nazionale perché sarà importante anche per la gara contro i rossoneri. Sarà una partita importante. Gli applausi dei tifosi del Palermo? Hanno visto il gol e spero di averli meritati. Peccato solo di non aver vinto la partita