© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Palermo, Aleksandar Trajkovski, a Dazn, parla dopo il successo ottenuto contro il Lecce. Il Brescia è a -2 in classifica: "Sono contento per questa vittoria. Ora dobbiamo pensare subito alle prossime partite. Pensiamo subito al Venezia e speriamo di vincere pure là. Contro il Lecce non era facile, lo sapevamo, ma la vittoria è importante. Siamo contenti e speriamo di continuare così. Sento la fiducia del mister, faccio quello che mi dice lui, spero di portare il Palermo in Serie A. Non è facile, noi siamo concentrati sull'obiettivo. Speriamo di farcela con questa mentalità".