Palermo, Trajkovski: "Mai pensato di andar via. Voglio la Serie A"

L’attaccante del Palermo Aleksandar Trajkovski intervistato da Il Corriere dello Sport è tornato sulla mancata promozione dello scorso anno: “Siamo incazzati da dopo la finale contro il Frosinone. Io e Nestorovski cerchiamo la rivincita e la Serie A. Questa finora è la mia miglior stagione, ho lavorato molto per la squadra e ripreso confidenza con il gol, sono contento di come sto giocando e non ho mai pensato di andare via perché mi sento rosanero dal primo giorno. Poi in estate può succedere tutto, ma prima voglio la promozione con questa squadra. - continua Trajkovski parlando di Stellone – Il mister ci ha trasmesso i suoi ideali di gioco e io mi metto a sua disposizione, posso fare anche il mediano se serve anche se sono una punta e posso giocare sulla trequarti sia al centro che sulle fasce. Ma se c’è da coprire non mi tiro indietro”.