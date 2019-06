Palermo, Tuttolomondo insiste: "Abbiamo i requisiti per l'iscrizione"

Salvatore Tuttolomondo, direttore finanziario di Arkus Network, attraverso un videomessaggio ha parlato della situazione del Palermo dopo i problemi riscontrati per l’iscrizione alla Serie B a causa di una fideiussione mai arrivata: “Sono qui con i rappresentanti della Lev Ins, che come noi sono stati coinvolti in eventi delittuosi da parte di un broker, per affermare con assoluta certezza che non ci possono e non ci potranno essere problemi sull’accettazione di questa garanzia fideiussoria conforme al testo e al massimale richiesto dalla Federazione. La Lev Ins è una compagnia autorizzata a operare anche in Italia ed è iscritta nello speciale albo IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). - continua Tuttolomondo come riporta Mediagol.it - Le note vicende che arrivano da Palermo non fanno bene a città e tifosi, in questo momento vogliamo solo testimoniare che la Lev Ins è con noi. I vertici della Lev Ins e della holding in generale hanno interessi diretti in più ambiti sportivi e quindi superate queste problematiche attuali sono pronti ad assicurarci la prestazione che ci hanno già accordato ad accompagnarci a questo processo di rilancio del Palermo ai giusti e meritati livelli. Il Palermo Calcio fruisce di tutti i requisiti per ottenere l’iscrizione al campionato di Serie B 2019/20. Noi siamo venuti a Palermo non per essere acclamati o applauditi, la proprietà del Palermo Calcio al di là dei rumors è stabile e si chiama Sporting Network. Con molta umiltà e estrema trasparenza continuiamo nel voler assicurare al club la giusta rotta“.