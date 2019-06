Palermo, Tuttolomondo: "Polizza in arrivo via PEC. Non siamo preoccupati"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Salvatore Tuttolomondo, patron del Palermo, cerca di fare chiarezza sul caos legato all'iscrizione dei rosanero al prossimo campionato di Serie B. In conferenza stampa, ecco le sue prime parole: "La polizza sta arrivando via PEC a noi e alla Lega di Serie B. Fideiussione? Non abbiamo alcuna preoccupazione circa l'iscrizione al prossimo campionato. La comunicazione alle 23.59? Ce n'è stata una poco dopo le 21 e poi quella delle 23.59 con tutta la documentazione. I problemi sono stati di natura tecnica dalla piattaforma che dovevamo utilizzare per completare l'iscrizione. L'impedimento è stato di forza maggiore e non nostro, non è un adempimento. Sono qui per dire che abbiamo adempiuto a tutte le richieste necessarie per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Una situazione che non può essere smentita. Aspettiamo per i prossimi minuti la conferma dell'arrivo via PEC della polizza. Siamo qui e abbiamo sottoscritto un impegno con la città che abbiamo mantenuto".