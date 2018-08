Palermo, ultimatum della Follieri Capital Limited per la cessione societaria

Fonte: tuttopalermo.net

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Attraverso un comunicato stampa la Follieri Capital Limited ha mandato un ultimatum al Palermo Calcio per la cessione societaria. Ecco il testo integrale evidenziato da TuttoPalermo.net: "I documenti necessari per verificare la solidità del gruppo, così come richiesto. La controparte, ad oggi, non ha mai dato l’approvazione del contenuto di tali documenti necessaria al fine di poter produrre le successive garanzie finanziarie, ritardando, senza motivo, la procedura concordata. L’evidenza fondi richiesta è stata inoltre confermata dalla società americana Union investement management, attraverso una mail del ceo Chad Johnson, le cui credenziali, nel sistema bancario e finanziario mondiale, sono ben riconosciute. Ogni stallo nella trattativa per l’acquisizione della U.S. Città di Palermo Spa, non è da attribuire alla Follieri Capital Limited che entro venerdì 24 agosto prossimo, ritirerà la propria offerta per l’acquisizione della Società Palermo Calcio". Difficile pensare ad una risposta in tempi così brevi viste anche le dichiarazioni di ieri di Maurizio Zamparini.