Palermo-Venezia, le formazioni ufficiali: Puscas parte titolare

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Nell'anticipo della nona giornata di Serie B, che si giocherà regolarmente visto che non è arrivato alcuno stop dal Consiglio di Stato, il Palermo ospita il Venezia. I rosanero tornano alla difesa a quattro con Salvi e Aleesami terzini, mentre in avanti Trajkovski giocherà a supporto del tandem Nestorovski-Puscas. Il Venezia continua con il 4-3-3 che vede Di Mariano e Falzerano a supporto di Litteri. In difesa Bruscagin terzino destro con Modolo e Domizzi al centro, out l'ex Andelkovic, davanti a Vicario. Queste le formazioni ufficiali:

Palermo (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Bellusci, Struna, Aleesami; Haas, Jajalo, Fiordilino; Trajkovski; Puscas, Nestorovski. A disposizione: Avogadri, Pomini, Rispoli, Accardi, Rajkovic, Moreo, Ingegneri, Falletti, Szyminski, Mazzotta, Pirrello, Murawski. Allenatore: Roberto Stellone.

Venezia (4-3-3): Vicario; Bruscagin, Modolo, Domizzi, Garofalo; Schiavone, Bentivoglio, Suciu; Falzerano, Litteri, Di Mariano. A disposizione: Facchin, Lezzerini, Andelkovic, Coppolaro, St.Clair, Zennaro, Marsura, Segre, Cernuto, Zampano, Citro, Vrioni. Allenatore: Walter Zenga.