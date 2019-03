© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Novità per il Palermo dalle colonne de La Repubblica. Secondo quanto riportato il il GIP Gioacchino Scaduto avrebbe concesso alla FIGC l'autorizzazione ad interrogare Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo, in merito all'inchiesta sportiva per false comunicazioni sociali alla Commissione di vigilanza sulle società di calcio. Le risultanze di tale interrogatorio saranno poi utilizzabili in sede penale per l'inchiesta sulla gestione societaria del club rosaonero.